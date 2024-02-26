Цю інформацію поширив інсайдер Ніколо Скіра. Він також зазначив, що Мауріс Почеттіно більше не користується довірою власників столичного клубу.

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Що відомо про плани Челсі

За даними джерела, влітку планується його звільнення. Рішення власників було спровоковане рядом невдач, зокрема, втрата можливості автоматичної кваліфікації до Ліги Конференції наступного сезону після поразки у фіналі Кубка ліги з Ліверпулем з рахунком 1:0.

Крім Челсі, зацікавленість у послугах Де Дзербі виявили Ліверпуль та Барселона.

Де Дзербі розкрив потенціал у Мудрику

Після 25 турів Челсі перебуває на 11-му місці в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, а недавно зазнало поразки від Ліверпуля у фіналі Кубка ліги.

Роберто Де Дзербі приєднався до Брайтона на початку поточного сезону, прийнявши місце Грема Поттера на тренерському посту.

Італійського фахівця раніше був головним тренером донецького Шахтаря з травня 2021 року, але у липні 2022-го він покинув команду.

Саме під керівництвом Де Дзербі вдалося розкрити талант Михайла Мудрика у Шахтарі, після чого він перейшов у Челсі.