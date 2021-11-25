Де Дзерби свысока относится к Украине, – экс-вратарь Шахтера неожиданно раскритиковал итальянца

Бывший вратарь сборной Украины и Шахтера Рустам Худжамов оценил неудачу команды Роберто Де Дзерби в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Футболисту не нравится отношение итальянца к украинскому футболу.

После поражения Интеру Шахтер потерял шансы пробиться хотя бы в Лигу Европы и теперь сосредоточится на выступлениях в УПЛ и Кубке Украины.

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По словам Худжамова на исход поединка с Интером повлияла замена Степаненко. Если в первом тайме в плане защиты все было более-менее нормально, то во втором этого уже не было.

"Почему несмотря на постоянные заявления Де Дзерби об атакующем футболе Шахтер удосужился лишь на один опасный удар Додо в конце матча? Соперник не позволил. Это все-таки Интер, чемпион Италии. В донецком клубе собраны хорошие футболисты, но УПЛ и Лига чемпионов – это совершенно разные уровни. Атакующего стиля мало", – начал он.

Рустам считает, что у Де Дзерби пренебрежительное отношение к Украине.

Мне кажется, не стоит ожидать от Де Дзерби результата уже в первом же сезоне, ведь тренер перешел в совсем другой чемпионат. Мы видим, что у него не всегда выдерживают нервы в матчах внутреннего чемпионата. Мне кажется, что он довольно свысока относится к другим тренерам, и вообще к нашей стране. Такое впечатление, что он приехал и привез нам футбол, впервые в жизни мы его увидели. Ему нужно время для адаптации. Пусть реализует то, что он говорит,

– сказал Худжамов.

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