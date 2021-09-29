Де Дзерби оценил результат и судейство в матче с Интером и прокомментировал травму Траоре

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби доволен ничьей с миланским Интером (0:0) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Однако итальянца очень расстроила травма Лассины Траоре.

"Когда я говорил, что Интер – отличная команда, и ментально она сильнее Шахтера, то не лгал, а говорил правду, – сказал Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции. – Сегодня Интер это доказал. Даже когда Шахтер долго владел мячом, соперник не терял терпения, а потом создавал нам серьезные трудности. Это демонстрирует, насколько Интер ментально силен. Поэтому ничьей мы должны быть вполне довольны".

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На вопрос с намеком, не кажется ли Де Дзерби, что на арбитра давила магия имени "Интера", тренер дал ответ с намеком:

Сегодня не было никакого давления на арбитра. Зато есть другие команды, которые привыкли давить на судей, и украинские журналисты прекрасно знают, о чем я говорю... Поэтому сейчас вообще не стоит говорить об арбитрах. Обе команды играли в отличный футбол – вы это видели. Даже травма Траоре – случайность.

При этом Де Дзерби отметил: "Думаю, Траоре получил серьезную травму. Мы пока не знаем насколько серьезную, это будет известно на днях. Мне очень жаль его, ведь Лассина не только сильный футболист, но и просто хороший человек, молодой и талантливый игрок".

Тренер перечислил футболистов, которые смогут заменить ключевого форварда: "У нас есть Фернандо, есть Дентиньо, ждем возвращения после травмы Жуниора Мораеса. Мне нравится также, как на этой позиции играет Педриньо".

А вот о следующем матче в Лиге чемпионов против Реала (19 октября) Де Дзерби пока думать не будет, потому что в приоритете поединок чемпионата Украины против Динамо (3 октября).

Именно на этом матче мы должны сконцентрироваться. Я уже думаю об этом поединке и ментально готов к нему. Шахтер должен изменить иерархию в украинском футболе, потому что в прошлом сезоне Динамо выиграло чемпионат и сейчас тоже впереди. Матч против киевлян для нас много весит,

– говорит итальянец.

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