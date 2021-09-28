Де Дзерби не уверен в способности Шахтера обыграть Интер

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби признался перед матчем Лиги чемпионов в своей неуверенности относительно того, что "горнякам" по силам одолеть миланский Интер. В то же время он ожидает от своих подопечных смелой игры.

По мнению Де Дзерби, даже если Шахтер в матче группового этапа покажет все, на что способен, это не будет гарантировать победы над соперником.

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Я сказал, что "Интер" сильнее, но я также думал, что "Шахтер" сильнее "Шериф", а в итоге получил другой результат,

– пояснил Де Дзерби.

Итальянский специалист подчеркнул, что уверен в одном: его игроки должны хорошо действовать с мячом и без мяча, а также должны играть смело.

"Почти все мои футболисты должны развлекаться на поле, потому что я знаю: если они развлекаются, они могут дать сто процентов. Посмотрим, каким будет результат, но я думаю, что все мною перечисленное для нас очень важно", – рассказал тренер "горняков".

Он также выразил убеждение, что Интер лишь добавил под руководством Симоне Индзаги, поэтому в этом сезоне он стал даже сильнее, чем в прошлом.

Однако мы стараемся всегда именно играть, показать хороший футбол. Мы будем готовы. Знаем, что у нас сложный соперник, но и мы также начали новый цикл, у нас тоже новый курс. И нам нужно добавить что-то, чтобы хорошо сыграть,

– резюмировал специалист.

Коротко о матче Шахтер – Интер: