На думку Де Дзербі, навіть якщо Шахтар у матчі групового етапу покаже все, на що спроможний, це не гарантуватиме перемоги над суперником.

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Заява тренера Шахтаря

Я сказав, що "Інтер" сильніший, але я також думав, що "Шахтар" сильніший за "Шериф", а зрештою отримав інший результат,

– пояснив Де Дзербі.

Італійський фахівець наголосив, що впевнений в одному: його гравці повинні добре діяти з м'ячем і без м'яча, а також повинні грати сміливо.

"Майже всі мої футболісти повинні розважатися на полі, тому що я знаю: якщо вони розважаються, вони можуть дати сто відсотків. Подивимося, яким буде результат, але я думаю, що все мною перераховане для нас дуже важливо", – розповів тренер "гірників".

Він також висловив переконання, що Інтер лише додав під керівництвом Сімоне Індзагі, тож у цьому сезоні він став навіть сильнішим, ніж у минулому.

Однак ми намагаємося завжди саме грати, показати хороший футбол. Ми будемо готові. Знаємо, що у нас складний суперник, але й ми також почали новий цикл, у нас теж новий курс. І нам потрібно додати щось, щоб добре зіграти,

– резюмував фахівець.

Коротко про матч Шахтар – Інтер: