Де Дзерби назвал своего любимца в Шахтере

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о планах по воспитанию перспективной молодежи команды, отдельно отметив Михаила Мудрика.

Де Дзерби считает одной из главных свои задач воспитание молодых игроков донецкого клуба.

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"Чтобы команда выросла, нужно помогать молодым игрокам совершенствоваться. Я хочу выиграть не только чемпионат, Кубок, сыграть как можно лучше в Лиге чемпионов, но и воспитать молодых игроков, превратить их в полностью сформированных футболистов.

Считаю, Мудрик – один из лучших среди нашей молодежи сегодня. Если не смогу вывести его на новый уровень – буду расценивать это как личное поражение", – сказал специалист.

Михаил Мудрик в нынешнем сезоне провел 3 матча и сделал 2 асиста.

Шахтер занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Ближайший матч дончане проведут 11 сентября дома против Днепра-1.