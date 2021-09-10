Де Дзербі вважає однією з головних свої завдань виховання молодих гравців донецького клубу.
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"Щоб команда виросла, потрібно допомагати молодим гравцям вдосконалюватися. Я хочу виграти не тільки чемпіонат, Кубок, зіграти якомога краще в Лізі чемпіонів, але і виховати молодих гравців, перетворити їх в повністю сформованих футболістів.
Вважаю, Мудрик – один з найкращих серед нашої молоді сьогодні. Якщо не зможу вивести його на новий рівень – буду розцінювати це як особисту поразку", – сказав фахівець.
- Михайло Мудрик в нинішньому сезоні провів 3 матчі і зробив 2 асисти.