Травмированного игрока в больнице навестили главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, директор клуба по футболу Дарио Срна, а также футболисты Марлон и Алан Патрик.

К слову Траоре сделают операцию: нападающий Шахтера получил повреждение в игре с Интером

Что известно о травме Траоре

Форвард Шахтера травмировался в матче Лиги чемпионов против Интера. Уже в начале матча на Лассине Траоре жестко сыграли в подкате, игрок держался за колено. После помощи медиков 20-летний футболист покинул поле лишь на носилках.

Футболист пройдет детальное медицинское обследование. После которого станет понятен срок восстановления и план реабилитации. Футболист стал качественным усиление атаки донецкого клуба, но теперь из-за повреждения пропустит немалый период.