Траоре ляжет на операционный стол

Уже в начале матча на Лассине Траоре жестко сыграли в подкате, игрок держался за колено. После помощи медиков 20-летний футболист покинул поле лишь на носилках.

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После матча один из спортивных медиков Дмитрий Бабелюк в своем телеграм-канале написал, что сезон для нападающего "горняков" скорее всего уже завершен. Он подробно прокомментировал эпизод.

После матча главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби заявил, что не знает всей серьезности травмы своего игрока. 29 сентября на официальном сайте дончан появилась информация, что Траоре в ближайшее время сделают операцию на колене.

Футболист пройдет детальное медицинское обследование. После которого станет понятен срок восстановления и план реабилитации. Футболист стал качественным усиление атаки донецкого клуба, но теперь из-за повреждения пропустит немалый период.

Траоре успел провести за дончан 14 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 9 голов.

Есть и хорошие новости для "горняков". 29 сентября в расположение команды приедет Жуниор Мораес. Форвард с апреля восстанавливался в Бразилии после серьезной травмы.