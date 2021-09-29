Траоре ляжет на операционный стол
Уже в начале матча на Лассине Траоре жестко сыграли в подкате, игрок держался за колено. После помощи медиков 20-летний футболист покинул поле лишь на носилках.
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После матча один из спортивных медиков Дмитрий Бабелюк в своем телеграм-канале написал, что сезон для нападающего "горняков" скорее всего уже завершен. Он подробно прокомментировал эпизод.
Футболист пройдет детальное медицинское обследование. После которого станет понятен срок восстановления и план реабилитации. Футболист стал качественным усиление атаки донецкого клуба, но теперь из-за повреждения пропустит немалый период.
- Траоре успел провести за дончан 14 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 9 голов.
Есть и хорошие новости для "горняков". 29 сентября в расположение команды приедет Жуниор Мораес. Форвард с апреля восстанавливался в Бразилии после серьезной травмы.