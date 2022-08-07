И это не Польша: Днепр-1 определился с ареной, где сыграет домашние матчи еврокубков

К сожалению, из-за войны украинские клубы вынуждены проводить евросезон за границей. Днепр-1 официально объявил, где будет принимать соперников на домашние матчи Лиги Европы.

Интересный выбор днепрян

Днепровский клуб будет базироваться на домашних матчах в словенском Кошице на местном стадионе "Košická Futbalová Aréna". Сезон днепряне начнут под руководством нового наставника Александра Кучера, ради Днепра-1 покинувшего Металлист.

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Днепр-1 станет третьим украинским клубом, который начнет путь в еврокубках. 18 августа в 21:00 по Киеву днепряне в квалификации Лиги Европы дома сыграют против победителя пары АЭК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия).

Ответный матч состоится 25 августа.

Напомним, что в первом поединке АЭК обыграл Партизан со счетом 2:1. Киприоты забивали в каждом из двух таймов. Голы в свой актив записали Гарсия и Миличевич.