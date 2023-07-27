Легендарный испанец, который был одноклубником Зинченко, официально завершил карьеру
27 июля 2023, 20:21Читати новину українською
Источник:Твиттер Давида Сильвы
Бывший игрок сборной Испании и Манчестер Сити Давид Сильва решил повесить бутсы на гвоздь. Титулованный футболист поставил точку в блестящей карьере из-за тяжелой травмы.
Во время одной из последних тренировок в составе Реал Сосьедад Давид Сильва разорвал переднюю крестообразную связку. Спустя длительный период восстановления 37-летний вингер рисковал пропустить весь следующий сезон. Испанец решил завершить карьеру.
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О своем непростом решении легенда МанСити сообщил в социальной сети Twitter.
- "Спасибо… футбол", – написал Сильва и опубликовал ностальгический видеоролик.
Фантастическая карьера Давида Сильвы
- Напомним, что Давид Сильва родился 8 января 1986 года в городке на Канарских островах. Отец футболиста работал полицейским, а мама была японского происхождения. Поэтому Силва получил прозвище "китаец".
- Юноша воспитывался в системе Валенсии. Однако из-за высокой конкуренции не сумел сразу пробиться в основу "летучих мышей". Давиду пришлось играть на правах аренды за Эйбар и Сельту.
- Высокая скорость и изысканная дрожь выделяла Сильву среди других футболистов. Он достаточно быстро стал одним из лидеров Валенсии.
- В 2010 году Сильва стал игроком Манчестер Сити где он провел 10 лет и стал одним из символов клуба.
- Вместе с "горожанами" Давид 4 раза становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии (дважды), Суперкубок Англии (трижды) и 5 раз становился обладателем Кубка лиги.
- У стадиона "Этихад", где играл Манчестер Сити, была установлена статуя Давида Сильвы.
- В 2020 году испанец покинул МанСити и стал играть за Реал Сосьедад.
- В составе сборной Испании Сильва сыграл 125 матчей и забил 35 голов. Вместе с "Фурией роха" вингер становился чемпионом мира (2010) и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012).