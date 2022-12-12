Упал на каменистое поле: олимпийский чемпион чудом выжил в жуткой авиакатастрофе

В субботу, 10 декабря, в Кении произошла ужасная авиакатастрофа. Двухкратный олимпийский чемпион по бегу Давид Рудиша.

Жизнь титулованного легкоатлета вторично висела на волоске. 10 декабря самолет, на борту которого находился Давид Рудиша, упал после 7 – 8 минут пребывания в воздухе.

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Родился в рубашке

Пилот пытался совершить аварийную посадку, но во время этого задел крылом дерево. После чего самолет начал вращаться в воздухе и упал на поле, покрытое камнями.

К моменту полета на борту было 6 пассажиров. К счастью, все остались живы, один человек пострадал и был госпитализирован в госпиталь.

Им оказался глава Kenya Masters Athletics Стивен Оле Мараи, который в результате авиакатастрофы травмировал правое ребро. Поэтому мужчину перевели на специализированное лечение в больницу в Найроби.

Титулованный легкоатлет уже побывал на месте авиакатастрофы и сделал фото на фоне разрушенного самолета.

Что известно о Давиде Рудише

33-летний кенийский легкоатлет, дважды поднимавшийся на пьедестал на Олимпийских играх.

Впервые Рудиша получил звание олимпийского чемпиона в 2012 году. В Лондоне кениец финишировал первым в беге на дистанции 800 метров.

Четыре года спустя в Рио-де-Жанейро Рудиша подтвердил звание олимпийского чемпиона на этой же дистанции.

Давид Рудиша уже раньше попадал в смертельную аварию. В августе 2019 года внедорожник легкоатлета врезался в автобус. Бегун отделался легкими травмами.