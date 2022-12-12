Життя титулованого легкоатлета вдруге висіло на волосині. 10 грудня літак, на борту якого перебував Давід Рудіша впав після 7 – 8 хвилин перебування у повітрі.
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Народився у сорочці
Пілот намагався здійснити аварійну посадку, але під час цього зачепив крилом дерево. Після чого літак почав обертатись у повітрі та впав на поле, яке було вкрите камінням.
На момент польоту на борту було 6 пасажирів. На щастя, усі залишились живими, одна людина постраждала та була госпіталізована у госпіталь.
Ним виявився голова Kenya Masters Athletics Стівен Оле Мараї, який внаслідок авіакатастрофи травмував праве ребро. Через це чоловіка перевели на спеціалізоване лікування у лікарню в Найробі.
Титулований легкоатлет вже побував на місці авіакатастрофи та зробив фото на фоні зруйнованого літака.
Що відомо про Давіда Рудіша
- 33-річний кенійський легкоатлет, який двічі підіймався на п'єдестал на Олімпійських іграх.
- Вперше Рудіша здобув звання олімпійського чемпіона у 2012 році. У Лондоні кенієць фінішував першим у бігу на дистанції 800 метрів.
- Через чотири роки у Ріо-де-Жанейро Рудіша підтвердив звання олімпійського чемпіона на цій же дистанції.