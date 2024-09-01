Звездного экс-игрока Шахтера ограбили после матча Серии А

В Италии ограбили известного футболиста, который возвращался домой после матча. Жертвой злоумышленников стал звездный экс-нападающий Шахтера.

Экс-игрок Шахтера, Давид Нерес, стал жертвой вооруженного нападения. Во время инцидента присутствовала жена бразильского футболиста.

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Возвращался домой и стал жертвой ограбления

Ночью, 1 сентября, экс-футболист Шахтера, а ныне игрок Наполи со своей женой возвращался домой после очередного матча Серии А против Пармы. К автомобилю Нереса подъехали двое злоумышленников на мотоцикле.

Воры разбили окна машины Давида и начали угрожать пистолетами. Грабители заставили игрока отдать им ценные часы и скрылись с места совершения преступления. 27-летний нападающий написал заявление в полицию, которая сейчас проводит расследование.

Видео изуродованного авто Нереса:

Напомним, что Давид Нерес за 12 миллионов евро присоединился к "горнякам" в январе 2022 года. Бразилец покинул Шахтер, не сыграв ни одного матча в футболке дончан. Причиной этого решения стала полномасштабная агрессия со стороны вражеской страны.