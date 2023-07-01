В пару к Трубину: Манчестер Сити и другие гранды заинтересованы в трасфере украинского голкипера

Давид Фесюк попал на радары ряда европейских коллективов. Однако именно английский клуб больше всего хочет получить талант в свое распоряжение.

Манчестер Сити активно интересуется Давидом Фесюком. Анатолий Трубин стал тем, кто приковал внимание "горожан" к молодому голкиперу.

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Имеет свои весомые преимущества

"Голубые" долгое время держат на прицеле основного голкипера Шахтера Анатолия Трубина. Из-за того, что победитель Лиги чемпионов этого года внимательно следил за вратарем "горняков", Манчестер Сити еще и наткнулся на Давида Фесюка, который также пришелся им по душе, поскольку анализировал ряд молодых украинских голкиперов.

18-летний Давид хорошо играет ногами, именно поэтому он стал фаворитом английского коллектива. Стоит отметить, что Фесюка пересматривали в матчах за выступающий Хайдук, однако до исполнения футболисту 18 лет его трансфер в Англию был невозможен с юридической точки зрения, поскольку Великобритания вышла из ЕС. Однако теперь в составе Манчестер Сити может оказаться дуэт молодых и перспективных украинских голкиперов.

Кроме Манчестер Сити Давидом Фесюком интересуются немецкие клубы Кёльн, Бавария и Айнтрахт, а также несколько коллективов из Швейцарии, Польши и Португалии.

Стоит отметить, что Фесюк является вратарем сборных Украины 2004-х и 2005-х годов, а также отправился с "сине-желтыми" на молодежное Евро-2023. Давид в свое время выступал за словацкие клубы Академия Гамшика и Слован, а уже с 2021 года он защищает цвет хорватского Хайдука.