Украинский вратарь стал звездой прессы после "грязевых ванн" на футбольном поле: шокирующие кадры
Источник:Slobodna Dalmacija
Один из самых грязных футбольных матчей был зафиксирован в Хорватии. И речь не идет о фолах, а о состоянии футбольного поля, которое было больше похоже на сплошное болото.
Среди участников самого грязного футбольного матча был представитель Украины. 18-летний вратарь Кроации Давид Фесюк стал звездой хорватской прессы после поединка 21-го тура второго местного дивизиона.
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Не футбольное поле, а какое-то болото
Главный арбитр встречи дал "добро" на проведение поединка после сильного ливня, а украинский голкипер принял "грязевые ванны" на предматчевой разминке. На форме Фесюка не было свободного места, где не было болота, которое заполонило все поле стадиона.
Фесюк в том матче так и не сыграл за Кроаци. Зато его визави оставил свои ворота "на замке", а поединок, который мало напоминал футбольный матч, закончился нулевой ничьей. Кроация могла побеждать, если бы реализовала пенальти в компенсированное ко встрече время.
Фесюк на предматчевой разминке Кроации / Фото Vojko Basic, sportske.jutarnji.hr
Хорватский период Давида Фесюка
- Фесюк выступает за Кроацию до середины июня 2024-го.
- Его контракт принадлежит Хайдуку, куда перебрался летом 2021-го. Выступает там за команды U-17 и U-19.
- Имеет соглашение с Хайдуком до конца 2024-го года.
- Фесюк имеет за своей спиной выступления за сборные Украины U-17 (2 матча) и U-19 (4 поединка).