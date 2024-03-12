Украинский вратарь стал звездой прессы после "грязевых ванн" на футбольном поле: шокирующие кадры

Один из самых грязных футбольных матчей был зафиксирован в Хорватии. И речь не идет о фолах, а о состоянии футбольного поля, которое было больше похоже на сплошное болото.

Среди участников самого грязного футбольного матча был представитель Украины. 18-летний вратарь Кроации Давид Фесюк стал звездой хорватской прессы после поединка 21-го тура второго местного дивизиона.

Смотрите также Устроили бразильское "родео": футболист выскочил на спину сопернику во время матча – видео

Не футбольное поле, а какое-то болото

Главный арбитр встречи дал "добро" на проведение поединка после сильного ливня, а украинский голкипер принял "грязевые ванны" на предматчевой разминке. На форме Фесюка не было свободного места, где не было болота, которое заполонило все поле стадиона.

Фесюк в том матче так и не сыграл за Кроаци. Зато его визави оставил свои ворота "на замке", а поединок, который мало напоминал футбольный матч, закончился нулевой ничьей. Кроация могла побеждать, если бы реализовала пенальти в компенсированное ко встрече время.

Фесюк на предматчевой разминке Кроации / Фото Vojko Basic, sportske.jutarnji.hr

Хорватский период Давида Фесюка