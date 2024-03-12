Серед учасників найбруднішого футбольного матчу був представник України. 18-річний воротар Кроації Давид Фесюк став зіркою хорватської преси після поєдинку 21-го туру другого місцевого дивізіону.

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Не футбольне поле, а якесь болото

Головний арбітр зустрічі дав "добро" на проведення поєдинку після сильної зливи, а український голкіпер прийняв "грязьові ванни" на передматчевій розминці. На формі Фесюка не було вільного місця, де не було болота, яке заполонило усе поле стадіону.

Фесюк у тому матчі так і не зіграв за Кроаці.. Натомість його візаві залишив свої ворота "на замку", а поєдинок, який мало нагадував футбольний матч, закінчився нульовою нічиєю. Кроація могла перемагати, якби реалізувала пенальті у компенсований до зустрічі час.

Фесюк на передматчевій розминці Кроації / Фото Vojko Basic, sportske.jutarnji.hr

Хорватський період Давида Фесюка