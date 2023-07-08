Трубин держит кулачки: звезда Манчестер Юнайтед со времен Фергюсона объявил об уходе из клуба

Давид Де Хеа решил покинуть "Олд Траффорд" после 12 лет в статусе основного вратаря. Это может запустить процесс, который выведет украинского кипера в Европу.

В этом году Манчестер Юнайтед прощается со своим основным вратарем. Клуб из "Олд Траффорд" покидает испанец Давид Де Хеа.

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Голкипер вел переговоры с клубом о продлении контракта, завершившемся 30 июня. Еще весной была информация, что стороны близки к согласованию условий.

Впрочем, 32-летний кипер решил изменить команду. На своей странице в инстаграм Де Хеа простился с клубом, в котором провел 12 лет.

Хотел бы выразить свою благодарность и благодарность за вашу любовь в течение этих лет. Мы многого добились с тех пор, как мой дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб. Я чувствовал невероятную гордость всякий раз, когда одевал эту футболку. Представлять самый большой клуб в мире – это честь, которой удостаиваются всего несколько футболистов-счастливчиков. Не думал, что после отъезда из Мадрида молодым парнем я добьюсь этого. Сейчас пора принять новый вызов и снова испытать себя в новых условиях. Манчестер всегда будет в моем сердце,

– написал Давид.

История Де Хеа в МЮ

Де Хеа перешел в Манчестер Юнайтед в 2011 году. Манкунианцы заплатили Атлетико за вратаря 25 миллионов евро. За это время испанец отыграл 545 игр за МЮ и завоевал 8 трофеев:

чемпионство АПЛ 2012-2013

Лига Европы 2016-2017

Кубок Англии 2015-2016

Кубок английской лиги 2016-2017, 2022-2023

Суперкубок Англии 2011, 2013, 2016

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Трубин ближе к трансферу

На место Де Хеа Манчестер Юнайтед планирует приобрести вратаря Интера Андре Онана. За камерунца манкунианцы готовы заплатить 45 миллионов евро. но миланцы хотят больше.

Потенциальный уход Онана может открыть дверь в Европу для Анатолия Трубина. У вратаря Шахтера через год завершается контракт и именно Интер видит в украинцы замену для Андре.