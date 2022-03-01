Давайте вместе остановим эту войну, – Шевченко обратился к итальянцам перед матчем Милан – Интер

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Шевченко: Дорогие итальянские друзья

Известный эксфутболист Андрей Шевченко постоянно выражает свою поддержку родному народу. Бывший тренер сборной Украины обратился к итальянцам из табло стадиона "Сан-Сиро" перед полуфинальным матчем Кубка Италии "Милан" – "Интер", сообщает 24 канал.

Кстати Шевченко с флагом Украины вышел на митинг в Лондоне, чтобы поддержать родную страну.

"Дорогие итальянские друзья. Я прошу вас продемонстрировать мощную поддержку мира в Украине с "Сан-Сиро"", – начал Шевченко.

Украинский народ стремится к миру. Потому что у мира нет границ. Ведь то, что объединяет, должно быть сильнее того, что разделяет. Давайте вместе остановим эту войну. Всех обнимаю,

– сказал эксфорвард Милану.

Видеообращение Шевченко

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