"Давай сюда в Украину, Дзюбадроч": бывший игрок сборной Украины наехал на любителя Путина
Источник:Инстаграмм Александра Алиева
Бывший игрок сборной Украины, в свое время поигравший и на территории России, высказался о недавнем спике Артема Дзюбы. Украинец слов не подбирал.
Недавно Артем Дзюба признался в своей любви к президенту России Владимиру Путину и о том, что повестью поддерживает власть РФ. Украинский футболист Александр Алиев решил эмоционально отреагировать на слова россиянина.
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Александр Алиев вообще не фильтровал свои слова по адресу Артема Дзюбы. Украинский футболист дал конкретное определение любителю Путина. Также бывший игрок "сине-желтых" выдвинул россиянину интересное предложение, от которого тот, скорее всего, откажется.
Сейчас прочитал статью о Дзюбадроче, который дрочит на своего "путлера". Он так и сказал. Знаешь, Дзюбадроч, я тебе хочу пожелать одного: "Чтобы от всех тех ракет, которые будут лететь на Москву, ты со своим путлером даже не успел спрятаться. Чтобы вы почувствовали, что такое война". А если ты говоришь "убейте меня", то давай сюда в Украину. Скажи: "Хочу воевать в пода***стической армии России". И приезжай сюда, здесь недолго ты задержишься. И убьют тебя. Еще хочу передать болельщикам Локомотива, которые подписаны на меня и смотрят. Чтобы вы знали, какой пи***ас играет в вашем клубе. Он этого не заслуживает. Удачи, Дюбодроч,
– высказался Алиев у себя в инстаграмме.
Карьера Александра Алиева
- Полузащитник в свое время выступал за ряд украинских коллективов, таких как: Динамо Киев, Днепр, Металлург Запорожья. Также Алиев успел поиграть и в России, а именно в Локомотиве и Анже.
- Александр провел 28 поединков за национальную сборную Украины, в которых забил 6 голов.
- Алиев – довольно скандальный персонаж, испортивший свой потенциал ночными похождениями и алкоголем со своим лучшим другом Артемом Милевским.
- Однако после начала войны России против Украины Алиев записался в ряды территориальной обороны Киева. Александр сразу раскритиковал своих бывших партнеров по команде Анатолия Тимощука и Ивана Ордеца, которые продолжают работать в России и молчат о войне.