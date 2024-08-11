Экс-россиянка посещала Крым: какие фото удалила Варфоломеев после "золота" на Олимпиаде-2024

На летних Олимпийских играх-2024 под немецким флагом участвовала экс-россиянка Дарья Варфоломеев. Спортсменка смогла подняться на пьедестал в Париже.

Бывшая российская спортсменка завоевала золотую медаль Олимпиады-2024. Дарья заняла первое место в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

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Дарья Варфоломеева почистила Инстаграм

После того как экс-россиянка оказалась на пьедестале в Париже, она решила удалить фото из своих соцсетей, где она находится в оккупированном Крыму. Вармфоломеев убрала фотографию со своих выступлений в Алуште в 2021 году.

Удаленные фото Варфоломеев:



Фото Дарьи Варфоломеев из оккупированного Крыма

На еще одной фотографии из Крыма гимнастка решила изменить геолокацию на Германию. До этого Варфоломеева удалила фотографии на фоне карты в которых оккупированные украинские территории обозначены как Россия.

На церемонии вручения медалей экс-россиянка получила золотую медаль от бывшего президента Национального олимпийского комитета Украины – Сергея Бубки.

илвл