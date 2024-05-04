Выбила из турнира четырех "нейтральных" теннисисток: украинка выиграла второй титул в сезоне

В Грузии завершился хардовый теннисный турнир ITF 50, в котором приняла участие Дарья Снигур. В решающем матче украинка встречалась с "нейтральной" теннисисткой из России.

Дарья Снигур (Украина) – Кира Павлова 2:0 (6:1, 6:1)

На пути к финалу Снигур одержала четыре победы, оставив за бортом двух россиянок, белоруску и американку. В борьбе за титул украинской теннисистке снова пришлось сыграть против "нейтральной" представительницы страны-агрессора, пишет 24 Канал.

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Юбилейный титул Снигур

Матч против россиянки Киры Павловой для украинки превратился в формальность. Дарья разгромила теннисистку без флага по итогам двух сетов – 6:1 и 6:1. Для этого Снигур понадобилось всего час.

Это была первая встреча теннисисток. Украинка в третий раз в нынешнем сезоне дошла до финала и во второй раз завоевала трофей. Две недели назад Снигур стала чемпионкой на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В целом это уже 10-й титул в карьере Снигур. Все они были добыты в рамках ITF-тура. За победу в Грузии Дарья заработала 50 рейтинговых очков и 6 тысяч призовых.

После обновления рейтинга WTA Снигур переместится со 125-го на 121-е место.