Дар'я Снігур (Україна) – Кіра Павлова 2:0 (6:1, 6:1)

На шляху до фіналу Снігур здобула чотири перемоги, залишивши за бортом двох росіянок, білоруску та американку. У боротьбі за титул українській тенісистці знову довелося зіграти проти "нейтральної" представниці країни агресорки, пише 24 Канал.

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Ювілейний титул Снігур

Матч проти росіянки Кіри Павлової для українки перетворився на формальність. Дар'я розгромила тенісистку без прапора за підсумком двох сетів – 6:1 та 6:1. Для цього Снігур знадобилося лише година.

Це була перша зустріч тенісисток. Українка втретє у нинішньому сезоні дійшла до фіналу та вдруге здобула трофей. Два тижні тому Снігур стала чемпіонкою на турнірі ITF W50 у Кальві (Франція).

Загалом це вже 10-й титул в кар'єрі Снігур. Усі вони були здобуті в рамках ITF-туру. За перемогу в Грузії Дар'я заробила 50 рейтингових очок та 6 тисяч призових.

Після оновлення рейтингу WTA Снігур переміститься зі 125-го на 121-ше місце.