Хотела играть в футбол на крови: игрок сборной Украины пытался въехать в Россию
Источник:ЕвроМайдан
Полномасштабная война в Украине снимает все больше масок из псевдопатриотов. Те, кто после 24 февраля 2022 били себя в грудь, превратились в предателей Украины.
Когорту украинских предателей спорта пополнила футболистка сборной Украины Дарья Кравец. В просторах интернета появился фрагмент видео российского канала, в котором сообщили, что украинская защитница пыталась въехать в Россию ради продолжения карьеры.
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В составе сборной Украины была предательница
В ролике четко слышно, как Кравец говорит свою цель въезда в страну-агрессора – играть в футбол. Неизвестно, когда именно было снято видео, но факт остается фактом. Также показано, что у украинской футболистки в телеграмме есть удаленные сообщения, в которых она боится, что заработанные средства будут перечисляться на нужды ВСУ, а российских военных она называла орк**и.
Портной хотел поехать играть футбол в Россию: смотрите видео
Интересно, что футболистка удалила все посты, относящиеся к войне в Украине. Хотя во время выступлений в итальянской Фиорентине выходила на поле с сине-желтым флагом, а в команде устраивали акцию поддержки для своей одноклубницы из Украины.
Фиорентина поддержала Кравец и Украину / Фото итальянского клуба
Страница Дарьи в инстаграмме частная, но люди, которые подписаны на футболистку могут увидеть ее нынешнее пребывание. Портной наслаждается жизнь в Таиланде. Вероятно, со своей любимой, являющейся футболисткой российского Локомотива Кристиной Машковой, с которой у нее уже очень давно отношения.
Портной, которая хотела въехать в Россию, отдыхает в Таиланде / Скриншот из соцсетей
Еще летом Дарья хотела перебраться в клуб своей любимой, но Локо забраковал украинскую футболистку.
Кто такая Дарья Кравец, которая так любит Россию
- 29-летняя футболистка, выступающая на позиции защитницы. За свою карьеру поиграла за ряд клубов, как украинских, так и иностранных.
- Имеет Кравец за своей спиной выступления во враждебной стране. Поиграла за Мордовочку и Зоркий (2014-2016).
- После вояжа в Россию продолжила карьеру в Казахстане. В феврале 2019 года перешла в израильский клуб Кирьят-Гат, а уже летом того же года подписала контракт с французским Реймсом.
- С 2021-го выступала в итальянском футболе за Фиорентину и Комо.
- Есть за своей спиной шесть десятков матчей за сборную Украины.