Полномасштабная война в Украине снимает все больше масок из псевдопатриотов. Те, кто после 24 февраля 2022 били себя в грудь, превратились в предателей Украины.

Когорту украинских предателей спорта пополнила футболистка сборной Украины Дарья Кравец. В просторах интернета появился фрагмент видео российского канала, в котором сообщили, что украинская защитница пыталась въехать в Россию ради продолжения карьеры.

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В составе сборной Украины была предательница

В ролике четко слышно, как Кравец говорит свою цель въезда в страну-агрессора – играть в футбол. Неизвестно, когда именно было снято видео, но факт остается фактом. Также показано, что у украинской футболистки в телеграмме есть удаленные сообщения, в которых она боится, что заработанные средства будут перечисляться на нужды ВСУ, а российских военных она называла орк**и.

Портной хотел поехать играть футбол в Россию: смотрите видео

Интересно, что футболистка удалила все посты, относящиеся к войне в Украине. Хотя во время выступлений в итальянской Фиорентине выходила на поле с сине-желтым флагом, а в команде устраивали акцию поддержки для своей одноклубницы из Украины.



Фиорентина поддержала Кравец и Украину / Фото итальянского клуба

Страница Дарьи в инстаграмме частная, но люди, которые подписаны на футболистку могут увидеть ее нынешнее пребывание. Портной наслаждается жизнь в Таиланде. Вероятно, со своей любимой, являющейся футболисткой российского Локомотива Кристиной Машковой, с которой у нее уже очень давно отношения.

Портной, которая хотела въехать в Россию, отдыхает в Таиланде / Скриншот из соцсетей

Еще летом Дарья хотела перебраться в клуб своей любимой, но Локо забраковал украинскую футболистку.

Кто такая Дарья Кравец, которая так любит Россию