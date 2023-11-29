27-летняя биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко прокомментировала свое выступление в женской эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Сборная Украины заняла в гонке 12 место.

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Блашко бежала на втором этапе, где во время стрельбы стоя совершила в сумме четыре промаха, из-за чего была вынуждена пробежать круг штрафа. Как следствие, "сине-желтые" выпали из борьбы за топ-10.

Блашко: У меня это второй раз в карьере

"Когда стартовала, все было под контролем, и с самочувствием все было тоже нормально. Но после стойки что-то произошло, даже не знаю, как объяснить.

У меня это второй раз в карьере, когда я захожу в эстафете на штрафной круг. Я приехала на рубеж, все было нормально, я все контролировала. Стреляю, вроде бы все хорошо, но промахиваюсь и не понимаю, почему так", – сказала Блашко.

В прошлом сезоне Дарья Блашко заняла 53-е место в общем зачете Кубка мира. Она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в женской эстафете.