Российская армия уничтожила медали украинской биатлонистки из Кубка мира: ей подарили новые

Украинская биатлониста Дарья Блашко в сезоне 2021/2022 сумела завоевать три награды на международных соревнованиях. Однако все они были уничтожены в Чернигове, когда российская армия вторглась в Украину.

Дарья Блашко застала военное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года на спортивной базе в Чернигове. Там она находилась после участия в зимней Олимпиаде-2022, о чем рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу. На этой же базе были и ее личные вещи, уничтоженные во время обстрелов территории.

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Среди личных вещей там были и награды Блашко. В сезоне 2021/2022 биатлонистка завоевала две бронзы за спринтерскую гонку на Кубке IBU в шведском Идре. А также медаль за 3 место в одиночной смешанной эстафете на кубке мира в Обергофе. Эта бронзовая награда стала единственной для сборной Украины в этом сезоне. После 24 февраля украинские биатлонисты на международные старты до конца сезона уже не выходили.

Международный союз биатлонистов (IBU) решил сделать для Блашко копии ее наград, уничтоженных российскими оккупантами. Их фото и видео биатлонистка выложили на своей странице в инстаграмме.

"Благодарю IBU за восстановление медалей за прошлый сезон, которые были уничтожены в начале войны", – подписала фото Блашко.