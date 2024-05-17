Не будет представлять Украину: Дарья Билодид пропустит чемпионат мира-2024 по дзюдо

Дарья Билодид выбыла из заявки Украины на чемпионат мира-2024 по дзюдо. Пропуск связан с травмой.

В воскресенье, 19 мая в Абу-Даби стартует чемпионат мира-2024 по дзюдо. Он продлится до 24 мая.

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Почему Билодид пропустит последний турнир перед Олимпийскими играми

Дарья Билодид получила повреждение, из-за которого пропустит чемпионат мира-2024 по дзюдо. Детали травмы отсутствуют, однако она является незначительной.

В Федерации дзюдо Украины решили не рисковать здоровьем Билодид перед Олимпиадой-2024, поэтому и исключили ее из заявки.

Дарья Билодид стала чемпионкой Европы по дзюдо . Это было для нее первое "золото" после смены весовой категории.

Напомним, что сейчас дзюдоистка перешла в категорию до 57 килограммов, ранее она выступала в весовой категории до 48 килограммов.

Олимпийские игры-2024 продлятся с 26 июля по 11 августа. Дарья Белодед является бронзовым призером Олимпиады-2020 и выразила желание на турнире этого года получить "золото".