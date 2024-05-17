У неділю, 19 травня в Абу-Дабі стартує чемпіонат світу-2024 з дзюдо. Він триватиме до 24 травня.

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Чому Білодід пропустить останній турнір перед Олімпійськими іграми

Дар'я Білодід отримала ушкодження, через яке пропустить чемпіонат світу-2024 з дзюдо. Деталі травми відсутні, однак вона є незначною.

У Федерації дзюдо України вирішили не ризикувати здоров'ям Білодід перед Олімпіадою-2024, тому і виключили її з заявки.

Відзначимо. Дар'я Білодід стала чемпіонкою Європи з дзюдо. Це було для неї перше "золото" після зміни вагової категорії.

Нагадаємо, що наразі дзюдоїстка перейшла у категорію до 57 кілограмів, раніше вона виступала у ваговій категорії до 48 кілограмів.

Олімпійські ігри-2024 триватимуть з 26 липня до 11 серпня. Дар'я Білодід є бронзовою призеркою Олімпіади-2020 і висловила бажання на цьогорічному турнірі здобути "золото".