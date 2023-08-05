Положила соперницу на лопатки: Билодид завоевала "бронзу" на турнире серии "Masters"

В венгерском Будапеште проходит турнир серии "Masters". Лидер сборной Украины по дзюдо Дарья Билодид не осталась без медали.

22-летняя уроженка Киева боролась в категории до 57 килограммов. Соревнования начались для Дарьи победой на четвертой минуте дополнительного времени над олимпийской чемпионкой-2016 из Бразилии Рафаэлой Силвой.

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Вторая в карьере "бронза" Белодид на турнирах серии Masters

Дальше в соперницах Билодид была не менее сложная оппонентка. Украинка вышла на татами против британки Некода Смит-Дэвис. В этой встрече победа Дарьи далась уже гораздо легче – бросок на иппон и выход в четвертьфинал.

К сожалению, на стадии 1/4 финала Белодид уступила двукратному призеру Олимпиады-2020 в Токио Сари-Леоне Сизик из Франции.

Эта по-спортивному разозлила нашу дзюдоистку, которая сначала одержала победу в утешительной схватке над итальянской соперницей Вероникой Тониоло, а уже в борьбе за "бронзу" обыграла Паулино Штарке из Германии.

Видео победного броска Белодид в борьбе за "бронзу"

Дарья Билодид – бронзовый призер серии "Masters" в Венгрии. Это уже вторая подобная медаль в карьере украинской дзюдоистки.

Напомним, что именно Билодид стала автором олимпийской "бронзы" в Токио-2020. Тогда Дарья выступала еще в весовой категории до 48 килограммов.