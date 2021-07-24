Дарья Белодед выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио

В субботу, 24 июля, Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. Дзюдоистка Дарья Белодед не смогла выйти в финал соревнований, однако в матче за "бронзу" одолела израильтянку Широ Ришони.

В "бронзовом" финале весовой категории до 48 килограмм украинка иппоном в конце встречи выиграла медаль. Очень тяжелая награда для Дарьи Белодед, которая даже не сдержала слез после схватки.

К слову Коростылев остановился в шаге от первой медали Украины на Олимпиаде-2020

Это первая награда сборной Украины на долгожданной Олимпиаде. Также первая награда в дзюдо на Олимпийских играх со времен Пекина-2008.

Путь Белодед к медали

В первой схватке соревнований против бронзового призера ЧЕ-2018 Милицы Николич из Сербии украинская красавица после двух предупреждений за технические огрехи была на грани поражения, но все же на последней секунде провела подсечку и победила. В четвертьфинале Дарья в дополнительное время одолела Катарину Кошту из Португалии.

К сожалению, в полуфинале с сильной японкой, чемпионкой мира-2017 Фуной Тонаки, которую Дарья ранее побеждала в решающем поединке ЧМ-2019, Белодед позволила сопернице в дополнительное время провести удержание и потеряла шансы на "золото".