Дарья Белодед разрыдалась после получения бронзы на Олимпийских играх: эмоциональное видео

Украинка Дарья Белодед 24 июля принесла первую медаль Украине на Олимпиаде в Токио. После победного поединка с израильтянкой Широй Ришони украинка не смогла сдержать эмоций.

После матча за бронзу Дарья Белодед расплакалась прямо на татами. Это и неудивительно, ведь перед боем дзюдоистка была очень заведена.

Важно Дарья Белодед выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио

Глупо было бы отрицать, что соревновательный день выдался для украинки очень тяжелым. И речь идет не только о физическом, но и об эмоциональном состоянии. Дарья Белодед была одной из фавориток турнира, что накладывало на нее дополнительную ответственность.

В Украине от нее ждали золото, но, к сожалению, Белодед не смогла выйти в финал. В конце концов она таки смогла завоевать бронзу для Украины, победив израильтянку Широ Ришони.

Как только схватка завершилась, украинка дала волю эмоциям.

Это первая награда сборной Украины на долгожданной Олимпиаде. Также первая награда в дзюдо на Олимпийских играх со времен Пекина-2008.

Белодед дала волю эмоциям после победы: смотрите видео

На первую медаль нашей стране на Олимпиаде-2020 уже отреагировал Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что настойчивостью дзюдоистки гордится вся Украина.