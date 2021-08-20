Дарио Срна снова сыграет за Шахтер

В этом году отмечают 25-летие Молодежные спортивные игры (YSG), что стали крупнейшим любительским спортивным мероприятием в Европе. Вечером 20 августа в хорватском Сплите состоится выставочный матч.

Игры проходят в трех странах: Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии. В течение 25 лет в них приняли участие более 2 миллионов детей и молодежи.

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В программу международного финала Молодежных спортивных игр в Сплите войдет выставочный матч, в котором сыграют участники YSG (молодежь из трех стран) и амбассадоры/друзья YSG.

В составе второй команды на поле могут выйти директор по футболу Шахтера и амбассадор Молодежных спортивных игр Дарио Срна, президент УЕФА Александер Чеферин, а также звезды, завершившие карьеры: Звонимир Бобан, Луиш Фигу, Фернандо Йерро, Предраг Миятович, Марио Станич, Флоран Малуда, Максвелл и другие.

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