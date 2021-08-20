Ігри проходять у трьох країнах: Боснії і Герцеговині, Хорватії та Сербії. Протягом 25 років у них узяли участь понад 2 мільйони дітей і молоді.
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До програми міжнародного фіналу Молодіжних спортивних ігор у Спліті ввійде виставковий матч, у якому зіграють учасники YSG (молодь із трьох країн) та амбасадори/друзі YSG.
У складі другої команди на поле можуть вийти директор з футболу Шахтаря й амбасадор Молодіжних спортивних ігор Дарійо Срна, президент УЄФА Александер Чеферін, а також зірки, що завершили кар'єри: Звонимир Бобан, Луїш Фігу, Фернандо Єрро, Предраг Міятович, Маріо Станич, Флоран Малуда, Максвелл та інші.
Кар'єра Срни у Шахтарі
- За плечима Срни 15 сезонів у складі Шахтаря, 536 матчів (рекорд клубу), 49 голів і 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 7 Кубків і 8 суперкубків України. Свій багатий футбольний досвід він може використовувати, допомагаючи молодим гравцям домагатися успіхів з клубом.
- У 2019 році Срна завершив ігрову кар'єру (останнім його клубом був Кальярі) і отримв керівну посаду в Шахтарі.