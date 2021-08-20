Игры проходят в трех странах: Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии. В течение 25 лет в них приняли участие более 2 миллионов детей и молодежи.
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В программу международного финала Молодежных спортивных игр в Сплите войдет выставочный матч, в котором сыграют участники YSG (молодежь из трех стран) и амбассадоры/друзья YSG.
В составе второй команды на поле могут выйти директор по футболу Шахтера и амбассадор Молодежных спортивных игр Дарио Срна, президент УЕФА Александер Чеферин, а также звезды, завершившие карьеры: Звонимир Бобан, Луиш Фигу, Фернандо Йерро, Предраг Миятович, Марио Станич, Флоран Малуда, Максвелл и другие.
Карьера Срны в Шахтере
- За плечами Срны 15 сезонов в составе Шахтера, 536 матчей (рекорд клуба), 49 голов и 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионских, 7 кубков и 8 суперкубков Украины. Свой богатый футбольный опыт он может использовать, помогая молодым игрокам добиваться успехов с клубом.
- В 2019 году Срна завершил игровую карьеру (последним его клубом был Кальяри) и получил руководящую должность в Шахтере.