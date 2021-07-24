Белодед: единственное, что смотивировало меня, это последние мамины слова

Белодед заявила, что с шестилетнего возраста мечтает добыть "золото" на Олимпийских играх. Дарья впервые рассказала о работе, которую выполнила ради осуществления своей мечты.

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"Когда мне было 6 лет, у меня появилась одна мечта, которая все эти годы была у меня в голове и помогала справляться с трудностями. Я мечтала о золотой олимпийской медали. Я много тренировалась, голодала, терпела, когда было очень больно, отказывала себе во многом. Я никогда никому об этом не рассказывала, это знают лишь самые близкие люди, которые видели, каким трудным был мой путь. Все это ради одного – олимпийского золота", – написала дзюдоистка.

На Олимпиаде-2020, к сожалению, Дарья не смогла выиграть "золото", ведь в полуфинале проиграла японка Фуни Тонако. Белолед рассказала, что была подавлена после поражения и не хотела драться за "бронзу".

После поражения за выход в финал я была подавлена, разбита и совсем не настроена на борьбу за бронзу, я хотела отказаться от всего этого, ведь моя главная мечта уже сбылась. Настроение было на нуле. Единственное, что смотивировало меня, это последние мамины слова перед выходом на татами: "Выиграй эту медаль ради меня". И я это сделала, ради нее и папы,

– отметила украинка.

Дарья посвятила бронзовую награду своим родителям.

"Потому что они заслужили эту медаль и посвящаю ее я им. Спасибо вам, родные! Вы всегда были рядом, поддерживали меня, когда хотелось сдаться и находили нужные слова, чтобы я продолжала идти", – добавила Белодед.

Вместе с тем, Дарья заявила, что бронзовая награда для нее на вес "золота".

"Сейчас я осознаю ценность этой медали, для меня она отражается золотом, потому что мы прошли через столько трудностей и препятствий и все же дошли до финишной прямой, пусть не так, как хотелось бы, но с медалью и историей на всю жизнь. А мечта у меня все еще есть и я никому не дам забрать у меня ее осуществление!", – резюмировала украинка.