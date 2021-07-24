Білодід: Єдине, що змотивувало мене, це останні мамині слова

Білодід заявила, що з шестирічного віку мріє здобути "золото" на Олімпійських іграх. Дарія вперше розповіла про роботу, яку виконала заради здійснення своєї мрії.

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"Коли мені було 6 років, у мене з'явилася одна мрія, яка всі ці роки була у мене в голові і допомагала справлятися з труднощами. Я мріяла про золоту олімпійську медаль. Я багато тренувалася, голодувала, терпіла, коли було дуже боляче, відмовляла собі багато в чому. Я ніколи нікому про це не розповідала, це знають лише найближчі люди, які бачили, яким важким був мій шлях. Все це заради одного – олімпійського золота", – написала дзюдоїстка.

На Олімпіаді-2020, на жаль, Дарія не змогла виграти "золото", адже у півфіналі програла японці Фуні Тонако. Білолід розповіла, що була пригнічена після поразки та не хотіла битися за "бронзу".

Після поразки за вихід у фінал я була пригнічена, розбита і зовсім не налаштована на боротьбу за бронзу, я хотіла відмовитися від усього цього, адже моя головна мрія вже не збулася. Настрій був на нулі. Єдине, що змотивувало мене, це останні мамині слова перед виходом на татам: "Виграй цю медаль заради мене". І я це зробила, заради неї і тата,

– зазначила українка.

Дарія присвятила бронзову нагороду своїм батькам.

"Тому що вони заслужили цю медаль і присвячую її я їм. Спасибі вам, рідні! Ви завжди були поруч, підтримували мене, коли хотілося здатися і знаходили потрібні слова, щоб я продовжувала йти", – додала Білодід.

Разом з тим, Дарія заявила, що бронзова нагорода для неї на вагу "золота".

"Зараз я усвідомлюю цінність цієї медалі, для мене вона відбивається золотом, тому що ми пройшли через стільки труднощів і перешкод і все ж дійшли до фінішної прямої, нехай не так, як хотілося б, але з медаллю й історією на все життя. А мрія у мене все ще є і я нікому не дам забрати у мене її здійснення!", – резюмувала українка.