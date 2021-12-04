На данный момент это супер результат, – тренер женской сборной по биатлону оценил пасьют

На втором этапе в шведском Эстерсунде завершилась последняя личная гонка среди женщин. Теперь спортсменок ожидает эстафета.

Джима на последнем круге обогнала Тандревольд

В гонке преследования стартовали лишь две украинки: Юлия Джима заняла 14-е место, а Валентина Семеренко – 55-е. Дарью Блашко сняли со стартового листа, чтобы она отдохнула перед эстафетой

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Главный тренер женской сборной по биатлону оценил выступление украинок. Относительно Джимы, то наставник считает, что она вполне хорошо справилась с задачей.

Юля вообще сделала хорошую гонку. Жаль тех махов. Видно было, как на ноги были в хорошем состоянии. Даже на последнем круге обогнала Тандревольд, а мы знаем, как бежит норвежка. 14-е место хорошее. Хотелось бы больше, но на данный момент это супер результат,

– сказал специалист.

Также словенец поделился мыслями относительно выступления Семеренко.

"Когда ты стартуешь на последних позициях и закрываешь нули, начинается желание прийти выше, но когда делаешь ошибки, уже трудно бежать, потому что понимаешь, что к очкам уже трудно прийти. Ну, отбежала до конца, сделала хороший тренинг", – отметил тренер.

По словам Велепца, Дарья Блашко чувствует себя хорошо, сейчас у нее нет температуры, поэтому сегодня она тренировалась. Скорее всего она выступит в эстафете, которая состоится 5-го декабря.

Состав команды на эстафету

Предварительно наставник женской сборной по биатлону отмечал, что эстафету будут бежать Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, а закрывать ее Елена Билосюк.

Однако после спринтерской гонки Билосюк была разочарована своим результатом. Спортсменка заявила, что будет просить, чтобы ее заменили в эстафете.

Уже в воскресенье, 5 декабря, состоится первая эстафетная гонка сезона у женщин. Начало в 13:35.