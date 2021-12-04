Джима на останньому колі обігнала Тандревольд

У гонці переслідування стартували лише дві українки: Юлія Джима посіла 14-те місце, а Валентина Семеренко – 55-те. Дар'ю Блашко зняли зі стартового листа, аби вона відпочила перед естафетою

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Головний тренер жіночої збірної з біатлону оцінив виступ українок. Щодо Джими, то наставник вважає, що вона цілком добре впоралася з завданням.

Юля взагалі зробила хорошу гонку. Шкода тих махів. Видно було, як на ногах мала хороший стан. Навіть на останньому колі обігнала Тандревольд, а ми знаємо, як біжить норвежка. 14-те місце хороше. Хотілося б більше, але на цей момент це суперрезультат,

– сказав фахівець.

Також словенець поділився думками щодо виступу Семеренко.

"Коли ти стартуєш на останніх позиціях і закриваєш нулі, починається бажання прийти вище, але коли робиш хиби, вже важко бігти, тому що розумієш, що до очок уже важко прийти. Ну, відбігла до кінця, зробила хороший тренінг", – зазначив тренер.

За словами Велепця, Дар'я Блашко почувається добре, наразі в неї немає температури, тому сьогодні вона зробила тренування. Скоріш за все вона виступить в естафеті, яка відбудеться 5-го грудня.

Склад команди на естафету

Попередньо наставник жіночої збірної з біатлону зазначав, що естафету бігтимуть Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко, а закриватиме її Олена Білосюк.

Проте після спринтерської гонки Білосюк була розчарована своїм результатом. Спортсменка заявила, що буде просити, аби її замінили в естафеті.

Зверніть увагу! Вже у неділю, 5 грудня, відбудеться перша естафетна гонка сезону у жінок. Початок о 13:35.