Ложь ради жены: Дани Алвес признал участие в половом акте с клубной девушкой

В деле Дани Алвеса, обвиняемого в сексуальном насилии, начали рождаться новые слухи. Бывший игрок Барселоны признал свою ошибку.

Самый титулованный игрок мира был взят под стражу после инцидента в ночном клубе Барселоны, где игрок нарушил личное пространство одного из отдыхающих. Полиции Дани Алвес признался, что он является виновником ситуации.

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Причиной сокрытия футболистом правды стала его жена. Дани Алвес понял, что совершил глупость и до конца не хотел, чтобы его жена узнала об этом. Бразилец в последний момент вспомнил о браке, которым дорожит.

Бывшему игроку Барселоны грозит от 4 до 12 лет тюрьмы. Адвокат Дани Алвеса Кристобаль Мартель пролил свет на ситуацию и озвучил новые детали дела.

Мой клиент готов принять любые условия для выхода из тюрьмы – большой залог, браслет для слежки, ежедневные посещения участка. Ранее Алвес отрицал сексуальные контакты с истцом, но на самом деле они не были. Он сказал ложь чисто ради сохранения своего брака. Он был шокирован и пытался скрыть свое предательство от жены,

– рассказал Мартель.

Карьера Дани Алвеса

Из-за ненужного инцидента бразилец имеет все шансы испортить свою выдающуюся карьеру.

Самый титулованный игрок в истории футбола, 43 трофея.

Выступал за Севилью, Барселону, ПСЖ, Ювентус.

Шестикратный чемпион Испании и трехкратный обладатель Лиги Чемпионов.

дважды выигрывал Копа Америка в составе сборной Бразилии



