Лень знову вийшов у старті та набрав перші очки у матчі. Олексій отримав пас від Рассела Вестбрука – і зробив слемданк через руки двох суперників.
До слова Українець Михайлюк зіграв феєричний матч НБА, ставши найкращим у матчі з лідером: відео
Всього українець провів на паркеті 11 хвилин, за які набрав 4 очки, зробив 5 підбирань, 1 перехоплення та 1 блок-шот.
Топ-10 моментів дня в НБА: відео
- Вашингтон обіграв Клівленд з рахунком 120:105 і вийшов в плей-офф.
- У поточному сезоні Лень в середньому набирає 6,7 очка, а також здійснює 4,1 підбору і 0,8 асисту.