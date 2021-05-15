Лень знову вийшов у старті та набрав перші очки у матчі. Олексій отримав пас від Рассела Вестбрука – і зробив слемданк через руки двох суперників.

До слова Українець Михайлюк зіграв феєричний матч НБА, ставши найкращим у матчі з лідером: відео

Всього українець провів на паркеті 11 хвилин, за які набрав 4 очки, зробив 5 підбирань, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

Топ-10 моментів дня в НБА: відео

  • Вашингтон обіграв Клівленд з рахунком 120:105 і вийшов в плей-офф.
  • У поточному сезоні Лень в середньому набирає 6,7 очка, а також здійснює 4,1 підбору і 0,8 асисту.