Даниил Сикан официально перешел в немецкую Ганзу

Донецкий Шахтер отдал нападающего Даниила Сикана в аренду в немецкую Ганзу. Он там будет выступать до конца сезона.

Ганза, которая выступает во второй Бундеслиге, арендовала Сикана до конца сезона 2021/2022. Будет ли иметь право выкупить его контракт по окончании этого срока, клубы не сообщают.

Стоящее Владислав Супряга – игрок Сампдории

Сикан перешел в Шахтер в январе 2019 года. Но больше времени выступал в аренде. Дважды его отправляли в Мариуполь.

Только в этом сезоне он остался в составе Шахтера, где успел сыграть в 11 матчах чемпионата Украины (но лишь трижды вышел в стартовом составе), и дважды забил.

Также в этом сезоне Сикан сыграл четыре матча за сборную Украины, и даже отметился забитым голом – в ворота Казахстана в отборе на ЧМ-2022.

Ганза из Ростока играет во Второй Бундеслиге. После 20 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице в нескольких очках от зоны вылета.

В новой команде Сикан будет выступать под номером "26".