Ему нужна лучшая поддержка, – Де Росси оценил выступление Довбика в игре с Эмполи

В воскресенье, 25 августа, состоялись очередные матчи второго тура чемпионата Италии по футболу. В одном из них Рома дома принимала Эмполи.

Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2. Впервые полный официальный поединок за "волков" провел Артем Довбик.

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Послематчевый комментарий Де Росси

К сожалению, ему не удалось отметиться результативным действием. В течение игры украинский форвард нанес три удара по воротам Эмполи, имея два неплохих момента в начале и в конце матча.

После финального свистка главный тренер римлян Даниэле Де Росси прокомментировал выступление команды и отдельно высказался об Артеме Довбике.

Мы медленно двигали мяч, всегда пасовали назад и особо не продвигались вперед. Когда мы играли в прямой футбол, как я предполагал в этом матче, мы были довольно опасны. Довбик создавал проблемы для соперников при таком подходе,

– рассказал Де Росси.

Итальянский специалист также подчеркнул, что команда должна иначе действовать при построении атак, чтобы как можно лучше использовать сильные стороны Артема Довбика:

"Артему нужно усиление в центре поля – если он единственный находится на этой позиции, то для него становится невозможно находить правильное пространство. Это касается и построения атак, когда он находится спиной к воротам.

Мы видели много его выступлений за Жирону, когда он держал мяч ближе к воротам и раздавал партнерам, чтобы те били из пределов штрафной зоны. Думаю, сегодня он сделал это несколько раз. Ему нужна лучшая поддержка. Должны лучше тренироваться. Но во втором тайме мы не использовали никакой тактики: были бессильны, пропустили второй гол и сошли с рельсов".

Справка. В нынешнем сезоне Артем Довбик оба матча Серии А начинал в основном составе, однако результативными действиями пока не отличался. Рома в своем активе имеет одно очко и сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице.

Отметим, что следующий поединок "волки" проведут 1 сентября на выезде против Ювентуса. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.