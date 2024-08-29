Главный тренер римлян, Даниэле де Росси, попал в скандал. Между наставником "волков" и его подопечным произошел неприятный инцидент на очередной тренировке.

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Зажигательный Даниэле де Росси

Глава Ромы, Даниэле де Росси, на тренировке подрался с хавбеком Брайаном Кристанте. Наставник и футболист сначала в резкой форме обругали друг друга, а затем начали толкаться.

Причиной инцидента оказалось небрежное отношение футболиста к требованиям главного тренера "волков". Кристанте потерял мяч и решил не идти за ним, хотя его попросил де Росси.

К слову. После двух туров Рома имеет один зачетный балл в турнирной таблице и занимает 15 место в Серии А.

Итальянский специалист отметил, что действия на тренировке проявляются во время игры на футбольном поле. Хавбек римлян не согласился с мнением тренера и в резкой форме ответил ему, после чего завязалась словесная перепалка, а затем драка. Другие игроки Ромы разняли Даниэле де Росси и Брайана Кристанте.