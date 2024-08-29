Головний тренер римлян, Даніеле де Россі, потрапив у скандал. Між наставником "вовків" та його підопічним стався неприємний інцидент на черговому тренуванні.

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Запальний Даніеле де Россі

Очільник Роми, Даніеле де Россі, на тренуванні побився з хавбеком Браяном Крістанте. Наставник та футболіст спочатку у різкій формі облаяли один одного, а потім почали штовхатись.

Причиною інциденту виявилось недбале ставлення футболіста до вимог головного тренера "вовків". Крістанте втратив м'яч та вирішив не йти за ним, хоча його попросив де Россі.

До слова. Після двох турів Рома має один заліковий бал у турнірній таблиці та займає 15 сходинку у Серії А.

Італійський фахівець наголосив, що дії на тренуванні проявляються під час гри на футбольному полі. Хавбек римлян не погодився з думкою тренера та у різкій формі відповів йому, після чого зав'язалась словесна перепалка, а згодом бійка. Інші гравці Роми розборонили Даніеле де Россі та Браяна Крістанте.