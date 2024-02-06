Первая защита титула: украинский проспект узнал следующего соперника

26-летний украинский боксер Даниэль Лапин вернется в ринг 10 февраля. В предыдущем поединке он выиграл титул IBO Continental в полутяжелом весе.

Стало известно, когда Даниэль Лапин проведет ближайший поединок. 10 февраля украинский боксер полутяжелого веса будет боксировать в столице Испании – Мадриде.

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Даниэль Лапин впервые будет защищать пояс IBO Continental

Соперником украинца будет боксер из Черногории Альмир Скриели. На кону поединка будет стоять пояс IBO Continental, который принадлежит 26-летнему украинцу.

Альмир Скриели имеет за плечами 19 побед и 8 поражений. 9 побед 34-летний черногорец одержал досрочно.

Даниэль Лапин в последний раз боксировал 23 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец в андеркарде поединка Усик – Дюбуа победил немца Аро Шварца в бою за звание чемпиона IBO Continental в полутяжелом весе.

Победа над Шварцем – вторая досрочная для Лапина на профессиональном ринге. Всего в активе Даниэля восемь побед в восьми боях.

Бой против Скриели станет для Лапина девятым на профессиональном ринге. Также для него это дебютная защита пояса континентального чемпиона IBO.