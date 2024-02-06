Стало відомо, коли Даніель Лапін проведе найближчий поєдинок. 10 лютого український боксер напівважкої ваги боксуватиме в столиці Іспанії – Мадриді.

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Даніель Лапін вперше захищатиме пояс IBO Continental

Суперником українця буде боксер з Чорногорії Альмір Скрієлі. На кону поєдинку стоятиме пояс IBO Continental, який належить 26-річному українцеві.

Варто знати. Альмір Скрієлі має за плечима 19 перемог та 8 поразок. 9 перемог 34-річний чорногорець здобув достроково.

Даніель Лапін востаннє боксував 23 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа переміг німця Аро Шварца в бою за звання чемпіона IBO Continental у напівважкій вазі.

Перемога над Шварцем – друга дострокова для Лапіна на професіональному ринзі. Усього в активі Даніеля вісім перемог у восьми боях.

Бій проти Скрієлі стане для Лапіна дев'ятим на професіональному ринзі. Також для нього це дебютний захист пояса континентального чемпіона IBO.