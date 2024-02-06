Стало известно, когда Даниэль Лапин проведет ближайший поединок. 10 февраля украинский боксер полутяжелого веса будет боксировать в столице Испании – Мадриде.
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Даниэль Лапин впервые будет защищать пояс IBO Continental
Соперником украинца будет боксер из Черногории Альмир Скриели. На кону поединка будет стоять пояс IBO Continental, который принадлежит 26-летнему украинцу.
Даниэль Лапин в последний раз боксировал 23 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец в андеркарде поединка Усик – Дюбуа победил немца Аро Шварца в бою за звание чемпиона IBO Continental в полутяжелом весе.
Победа над Шварцем – вторая досрочная для Лапина на профессиональном ринге. Всего в активе Даниэля восемь побед в восьми боях.
Бой против Скриели станет для Лапина девятым на профессиональном ринге. Также для него это дебютная защита пояса континентального чемпиона IBO.