"Хочу стать абсолютным чемпионом мира": экс-соперник Усика воспользуется правом на реванш

Даниэль Дюбуа обратился к Александру Усику относительно реванша. Британец хочет получить титул абсолютного чемпиона мира.

В субботу, 1 июня, Даниэль Дюбуа техническим нокаутом победил Филипа Хрговича и получил временный титул IBF. Отныне он имеет право на обязательный реванш против Александра Усика.

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Реваншу между Усиком и Дюбуа быть

Даниэль Дюбуа заявил, что хочет провести реванш с Александром Усиком и стать абсолютным чемпионом мира.

Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Я хочу снова получить бой с Усиком. Я хочу стать чемпионом и достичь своей цели,

– рассказал британец.

Поскольку у Александра Усика запланирован реванш с Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024 года, то не стоит ожидать бой с Дюбуа раньше лета 2025 года.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери.