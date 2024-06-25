Сербы едут домой: Дания вышла в 1/8 финала Евро-2024, не одержав ни одной победы
Сборные Дании и Сербии сыграли в безголевую ничью в заключительном туре группового раунда чемпионата Европы. Этот результат позволил датчанам завоевать путевку в плей-офф.
Дания – Сербия – 0:0
На стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене состоялся матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024, в котором встречались сборные Дании и Сербии, пишет 24 Канал.
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Сербия вылетела из Евро-2024
Данию в этом матче вполне могла устроить ничья для выхода в 1/8 финала, тогда как Сербии была необходима исключительно победа для продолжения выступления на чемпионате Европы.
В первом тайме команды обменивались атаками, однако до голов дело не дошло. Хотя на экваторе первой половины встречи мяч залетел в ворота сербов, однако рефери зафиксировал нападение на голкипера.
В начале второй половины встречи кожаный оказался в воротах сборной Дании, но и здесь гол не был засчитан, поскольку лайнсмен зафиксировал положение вне игры.Важно. Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью со счетом 0:0, которая позволила Дании выйти в 1/8 финала. Сербы же будут смотреть плей-офф с участием датчан по телевизору.
Добавим, что Дания вышла в плей-офф чемпионата Европы, не одержав ни одной победы на групповом этапе. Во всех трех турах датчане разделили очки с соперниками.