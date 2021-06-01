Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

В России возник скандал из-за того, что власти Дании решили не допускать российских болельщиков на игру в Копенгагене. Именно здесь должен состояться матч сборных Дании и России на Евро-2020.
В Российском футбольном союзе решили пожаловаться в УЕФА, что их болельщиков не пускают в Данию на игру. 21 июня в Копенгагене должен состояться матч между сборными Дании и России.
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Причина, почему российских болельщиков не пускают в Данию, не указана. Однако это может быть связано с вакцинацией. Совет Европейского Союза рекомендовал правительствам стран пускать всех болельщиков, кто прошел вакцинацию. Но только вакцинами, одобренными в ЕС. Российские вакцины в этом перечне отсутствуют.
- Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Турнир пройдет в 11 городах Европы (планировалось в 12 городах, но у Дублина отобрали это право, а часть его матчей отдали Санкт-Петербургу).
- Россия попала в группу B, где в соперники выпали сборные Бельгии, Финляндии и Дании. С первыми двумя сборными россияне сыграют в Санкт-Петербурге, а матч против Дании – в Копенгагене.