Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

В России возник скандал из-за того, что власти Дании решили не допускать российских болельщиков на игру в Копенгагене. Именно здесь должен состояться матч сборных Дании и России на Евро-2020.

В Российском футбольном союзе решили пожаловаться в УЕФА, что их болельщиков не пускают в Данию на игру. 21 июня в Копенгагене должен состояться матч между сборными Дании и России.

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Причина, почему российских болельщиков не пускают в Данию, не указана. Однако это может быть связано с вакцинацией. Совет Европейского Союза рекомендовал правительствам стран пускать всех болельщиков, кто прошел вакцинацию. Но только вакцинами, одобренными в ЕС. Российские вакцины в этом перечне отсутствуют.